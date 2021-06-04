Европейская прокуратура готова расследовать коррупцию

Программу "О положении Союза” ведёт из Брюсселя Мейв Макмахон: Эта неделя выдалась солнечной для всего континента и даже принесла для хорошие новости для тех, кто уезжает в отпуск. Несколько стран ЕС решили ввести у себя цифровой сертификат об отсутствии Covid-19, а многие другие его испытывают.

Это значит, чтобы с 1 июля владельцы паспортов Евросоюза смогут путешествовать по нему с помощью одного простого QR-кода, содержащего информацию о прививках, тестах и антителах. В теории звучит здорово, но на практике страны-члены имеют право ввести ограничения, если они чувствуют, что этого требует санитарно-эпидемиологическая ситуация.

Возвращение свободы путешествий

В связи с наступленим сезона отпусков и увеличением количества вакцинированных граждан, Еврокомиссия призывают упростить формальности для поездок в пределах континента. При этом Брюссель не хочет способствовать распространению коронавируса, особенно новых штаммов. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс разработал общие для всех стран решения:

«Мы предлагаем не требовать тестирования или помещения на карантин полностью вакцинированных или выздоровевших лиц как условия для поездок. Такой подход уже практикуется во многих странах-членах, и он не должно зависеть от того, откуда и куда человек едет. Мы предлагаем считать человека полностью вакцинированным для путешествия спустя 14 дней после получения им последней дозы ».

Еврокомиссия вводит систему "светофора" для путешественников. Те из них, кто прибывают из наиболее опасных красной зоны на европейской карте, столкнутся с наибольшими ограничениями, включая карантин. При жёлтом цвете необходим ПЦР-тест, а зелёный означает свободный въезд.

Спасение Шенгенской зоны

Решением таких проблем занимается также Илва Юханссон. В попытке восстановить Шенгенскую зону безвизовых путешествий, которую разбила и изранила пандемия, еврокомиссар по внутренним делам на этой неделе в Брюсселе обязалась "усилить, укрепить и спасти Шенген":

"У нас может получится самая современная система пограничного контроля, и это то, что нам нужно. Но мы не можем превратить Европу в крепость. Нам нужно конструктивно работать с соседними странами. Мы должны отвечать на угрозы безопасности, бороться с терроризмом и управлять миграцией".

Венгрия проиграла тяжбу

Из других новостей, Венгрия проиграла судебное дело против Европарламента по поводу голосования в 2018 году, когда её обвинили в отступлении от принципов правового государства. Член фракция "зелёных" Даниэль Фройнд считает это победой демократии и серьезным предупреждением Виктору Орбану:

"Нужно четко заявить премьер-министру Орбану, что эти нарушения законности недопустимы, и что мы сократим финансирование Венгрии, если они будут продолжаться".

Первые дела в Европейской прокуратуре

Одна женщина будет осуществлять надзор за такими сокращениями. Это европейский государственный прокурор Лаура Кодруца Кёвеши. На этой неделе она открыла свой офис в Люксембурге. Там побывал мой коллега Шандор Жирош.

Euronews: Миллиарды государственных денег очень скоро окажутся на рынке. Сможет ли ваша организация уберечь эти фонды от коррупции?

Кёвеши: Наша задача - расследовать, если кто-то совершает преступление, связанное с этими фондами. Мы будем делать это в 22 странах-членах. Мы готовы к этому. Мы также будем сотрудничать с национальными властями и с другими агентствами, особенно с такими, как Европол, Евроюст и OLAF. К примеру, OLAF мог бы улучшить выявление подобных преступлений и сообщать нам о них. А мы продолжим расследования.

Euronews: Сейчас многие ожидают, что вы посадите коррумпированных политиков в тюрьму. Когда это произойдет?

Кёвеши:_ Мы зарегистрировали первые дела сегодня. Первые дела поступили из Германии и Италии. После этого наши уполномоченные европейские прокуроры продолжат расследование. Мы готовы расследовать преступления, подпадающие под юрисдикцию Европейской прокуратуры. Мы пока не можем сказать, что завтра у нас будет первое обвинительное заключение или первый приговор. Это вообще не входит в наши обязанности. Но важно сказать, что с первого дня европейская прокуратура уже зарегистрировала дела, которые подпадают под нашу юрисдикцию._

Euronews: Вы можете рассказать об этих делах ? Какие они?

Кёвеши: Нет, я могу сказать только то, что мы их зарегистрировали. Я не видела этих дел, поэтому я не могу это комментировать.

Euronews: Вы критиковали правительство Словении за отказ от сотрудничества с вашим офисом. Что стоит за этим событием?

Кёвеши: Мне очень трудно объяснить это отсутствие откровенного сотрудничества, потому что процедура выбора уполномоченных европейских прокуроров была завершена в декабре. И с тех пор на столе словенского правительства было предложение назначить своего европейского уполномоченного прокурора. Как я сказала, это признак отсутствия откровенного сотрудничества с нами, и мы должны реорганизовать внутреннюю деятельность. __Нам очевидно, что мы не можем взять все дела у Словении. Её правительство поставило Европейскую прокуратуру в очень сложную ситуацию, потому что мы не можем улучшить уровень защиты. Уровень защиты даже снизится. Европейская прокуратура создана не для того, чтобы позволить кому-либо положить дела Словении на полку.

Euronews: Каков уровень защиты фондов для тех стран, которые не участвуют в Европейской прокуратуре?

Кёвеши: В тех странах, которые не участвуют, мы можем проводить расследование, только если у нас есть веские основания. Например, если гражданин неучаствующей страны совершает преступление в участвующих странах-членах. Но я думаю, что OLAF и национальные власти будут продолжать расследовать эти дела. А мы можем сотрудничать на основе правовых инструментов, которые у нас есть в ЕС, чтобы сотрудничать в судебном сотрудничестве.

Эта неделя была Зелёной неделей в Европе. Таким способом ЕС напомнил народам о своей решимости достичь климатической нейтральности к 2050 году.

Европарламент покрашен в зелёное

Курирует выполнение этих амбициозных задач Франс Тиммерманс. Еврокомиссар из Нидерландов также вовлечен в разработку Единой сельскохозяйственной политики. Переговоры об этом недавно провалились после трехлетнего торга, но они скоро возобновятся. Экологической организации "Гринпис" не нравится направление, в котором идут переговоры. Её активисты покрасила площадь перед Европарламентом в зелёный цвет, выразив тем самым неприятие общей аграрной политики".