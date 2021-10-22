Польша раздражает соседей по европейскому дому

Программу «О положении Союза” ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Возможно, вы видели это раньше: в арендуемом здании один сосед раздражает других квартиросъёмщиков, отказываясь следовать общим правилам и пытаясь добиться к себе особого отношения.

Что делать? Чем поставить выскочку на место: штрафами, давлением? Или просто выговором? На такие вопросы Европейский Союз хочет поскорее получить ответы. А плохой сосед – это Польша.

Польский премьер вспылил в Европарламенте

Страну обвиняют в подрыве общих демократических принципов, а в последнее время она отвергает идею о супрематии права ЕС над национальным законодательством. В ходе жарких дебатов в Европарламенте на этой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вспылил:

«Недопустимо использовать финансовый шантаж, говорить о санкциях или прибегать к ещё более жёсткой риторике против некоторых стран-членов. Я отвергаю этот язык угроз или принуждения».

Правое правительство Польши вступило в острую конфронтацию с Еврокомиссией, которая по закону является блюстителем европейских договоров. В отличие от Британии, строптивая Польша не хочет выходить из блока, что усложняет проблему.

Брюссель пытается приструнить Варшаву

Тем не менее Брюссель полон решимости приструнить Варшаву. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что если страна не соблюдает верховенство права, то есть риск для европейской демократии:

«Верховенство права - это клей, скрепляющий наш Союз, основа нашего единства. Оно необходимо для защиты ценностей, на которых построен наш Союз. Его обязались соблюдать все 27 государств-членов как суверенные страны и свободные народы».

Надо пояснить: с тех пор, как в 2015 году к власти пришла националистическая партия «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качиньским, она выступала против либеральной демократии, подорывала парламентские процедуры и заполнила Конституционный Суд своими ярыми сторонниками.

В частности, неоднозначная судебная реформа вызвала серьёзные возражения в Брюсселе и Люксембурге, поскольку она рассматривается как прямая угроза независимости судебной власти, одной из основ европейской демократии.

Вот почему вы видели, что Урсула фон дер Ляйен вышла из себя.

Моравецкий обращался к боссу Качиньскому

Чтобы разобраться в последних событиях, мы хотели услышать мнение бывшего премьер-министра Польши Марека Белки, который заседает в Европарламенте от социал-демократов. Альберто де Филиппис поговорил с ним в Страсбурге после того, как нынешний премьер Моравецкий защищал там свою политику.

Белка: "Во-первых, Матеуш Моравецкий говорил это не Европарламенту. Он обращался даже не польскому обществу. Он обращался к своему боссу - а это Ярослав Качиньский. Во-вторых, он не дошёл до сути основных проблем польской судебной системы. Он говорит о том, как организована польская судебная система, которая действительно является частью польской власти. Но на самом деле речь идет о независимости судебной власти".

Де Филиппис: Как теперь должна действовать Комиссия? Урезать фонды? Пытаться найти диалог?

Белка: «Я не думаю, что сейчас время для серьёзного диалога. Польское правительство, особенно крайние его части, и другие польские власти не заинтересованы в диалоге. Они заинтересованы в захвате польской судебной системы, польского конституционного права. Они хотят разорвать связи Польши со сводом законов Евросоюза, с европейским правом".

Де Филиппис: С экономической и политической точки зрения, как вы думаете, есть ли основа для диалога между Моравецким и Европой?

Белка: "Я не хочу спекулировать. Но сам Матеуш Моравецкий - человек практичный. Он прагматик. В конце концов, когда вы премьер-министр, вы должны принимать миллионы решений, и он знает, насколько важен Европейский Союз для Польши. Однако в правительстве есть радикальные личности, такие как министр юстиции Збигнев Зёбро, который сознательно хотят вывести Польшу из Европейского Союза. Я довольно скептически настроен, потому что эта самая крайняя часть польского правительства и польские элиты перехватили польское правительство у более прагматичных и более умеренных людей".

Как заявил в четверг председатель Европарламента Давид Сассоли, «демократия, свобода и верховенство права не могут быть предметами для переговорам».

Изгнанные вулканом

Сменим сцену! Извержение вулкана Кумбре Вьеха на испанском острове Ла-Пальма не подает признаков успокоения.

На этой неделе были замечены огромные пирокластические обломки, плывущие по кипящей лаве. Эта огненная река разрушила заправочную станцию, из которой заранее слили топливо и воду.

В нескольких километрах оттуда около 500 человек были вынуждены эвакуироваться ночью из-за приближающегося потока лавы, в результате чего общее количество вывезенных людей достигло 7,5 тыс с начала извержения вулкана более месяца назад. И конца этому не видно".