Планы евродепутатов на каникулы и политический сезон

Программу "О положении Союза» ведёт из Брюсселя Джек Паррок:

"Депутаты Европарламента в основном разъехались отдыхать. Они пережили бурные времена с тех пор, как заняли свои места. Британцы вернулись домой в январе, затем последовали пандемия коронавируса и карантинные меры по Европе и миру.

Отпускные планы евродепутатов

Мы поговорили здесь с несколькими членами, спрашивая об их планах на летние каникулы.

Ассита Канко, Бельгия: «У меня очень четкий план на лето". '

Филипп Ламбертс, Бельгия: "Я ненадолго отрешусь от дел во французской Бургундии, не очень далеко отсюда, в тихом месте с друзьями и родными".

Ассита Канко: "Есть, читать, пить и спать".

Никола Беер, Германия: «Бюджет Европы - это довольно толстая книга, и я смогу читать её на своей террасе, на солнце. Но лучше бы уделить больше времени семье».

Саския Брикмон, Бельгия: «Все заслуживают небольшой перерыв. Да, у меня есть планы, мы решили в последнюю минуту поехать в горы, чтобы подышать свежим воздухом и немного отдохнуть семьей».

Kаталин Чеа, Венгрия: «Я планирую дочитать некоторые книги, надеюсь немного отдохнуть с семьей, выключить мобильный телефон, просто поиграть со своей собакой и немного расслабиться».

Саския Брикмон: «Обычно я использую лето, чтобы писать и думать. В то же время буду наслаждаться хорошей едой, хорошими местами и природой во Фландрии».

Из летних каникулы многие политики вернутся с лёгким загаром.

Приоритеты нового парламентского сезона

Но когда Европарламент и остальные брюссельские институты власти заработают снова, перед ними будет насыщенная законодательная программа. И у каждого из этих депутатов есть свои приоритеты.

Ассита Канко: «В сентябре, октябре, когда мы будем обсуждать бюджет, все прийдут в большое возбуждение, а потом начнуть паниковать по поводу «брексита», завершения переходного периода. Мне интересно, какая из этих тем привлечёт наибольшее внимание, я намерена сосредоточиться на обеих".

Саския Брикмон: "В сентябре-октябре развернётся кампания против сделки с союзом МЕРКОСУР. Мы пока не можем одобрить это соглашение о свободной торговле".

Филипп Ламбертс: «Мы должны обесепечить успех наших климатических усилий, принять закон о климате, пересмотреть наши цели по защите окружающей среде в сторону их повышения. Мы должны ускорить наш переход к зелёной экономике. На это нужно ориентировать план восстановления после пандемии. Это будет ключевым приоритетом".

Ассита Канко: «В повестку дня вернётся семилетний бюджет ЕС, его детали. Мне любопытно, сколько получит Европол и пограничная служба Frontex. Мы также будем обсуждать миграционную политику».

Никола Беер: "Главное, чтобы мы вышли более сильными из пандемии, чем когда мы в неё вошли».

Решение миграционной проблемы

Бюджет, фонд восстановления и "брексит" будут главными приоритетами после лета. А новая Еврокомиссия получит первый укол по одному из самых колючих вопросов Евросоюза, когда она представит новый миграционный пакт.

Сейчас кризис не такой, каким он был был летом 2015 года, когда в Европу прибыло более миллиона мигрантов и беженцев. Но лодки контрабандистов с отчаявшимися людьми в поисках лучшей жизни продолжают плыть к европейским берегам.

Спасение мигрантов в море продолжает вызывать бурные споры. Разделить между странами ЕС бремя приёма беженцев не совсем удаётся. Именно поэтому Брюссель выступает с новым предложением.

Абальберт Янц, пресс-секретарь Еврокомиссии: «Новый пакт о миграции и убежище будет представлен в сентябре, как об этом объявила председатель. Это будет комплексная политика в области миграции и убежища, охватывающая все различные аспекты этого вопроса».

Многие хотят узнать, предусматривает ли этот пакт какие-то центры первичной обработки заявлений на убежище на внешних границах ЕС. До сих пор существуют лагеря в таких странах, как Босния и Герцеговина, где люди застряли, будучи не в состоянии пересечь границу Хорватии.

Глубже в Европе, в таких странах, как Греция и Италия, есть лагеря для людей, документы которых ещё не оформлены.

План Еврокомиссии по перераспределению мигрантов между 27 странами-членами никогда как следует не работал, поскольку такие, как Венгрия, отказывались от участия в нём.

Непровительственные организации называют многое, что должно быть учтено в новом пакте.

Мишель Левой, Платформа международного сотрудничества по незарегистрированным мигрантам:

«Еврокомиссия должна дать чёткие указания другим учреждениям Евросоюза и национальным государствам о том, как гарантировать, что люди, оказывающие гуманитарную помощь мигрантам, не подвергались наказанию, чтобы их не преследовали. Спасатели не должны считаться преступниками. В пакте также должно быть требование того, чтобы страны-члены легализовали нелегальных мигрантов. Это определенно не табу».

План будет опубликован в сентябре, когда председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступит со своей первой ежегодной речью “О положении Союза».

Греки Хэнкс и Уилсон

И, наконец, из Голливуда в Греческую Республику. Звезды американского кино Том Хэнкс и Рита Уилсон официально стали гражданами Греции. Они позировали со своими новыми паспортами рядом с греческим премьер-министром.

В прошлом году пара была награждена почетным греческим гражданством после того, как привлекла внимание к лесным пожарам, которые обрушились на приморский город Мати в прошлом году.

Хэнкс принял православие после женитьбы на Уилсон,у которой греческие корни. Их связь с Грецией отражена в фильмах «Моя большая греческая свадьба» и «Мама Миа».