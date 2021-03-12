Кластер: чем он может быть полезен бизнесу?

Когда предприятия объединяются, результаты могут быть удивительными. Инновации, создание рабочих мест, рост - это лишь некоторые из преимуществ.

На этой неделе в "Планете бизнеса" мы сосредоточимся на силе кластеризации - процесса, при котором фирмы объединяют усилия, часто с научными кругами, для стимулирования бизнеса. Мы приехали в Румынию, чтобы взглянуть на бизнес-экосистему, которая стала двигателем для бизнес-талантов.

Найти лекарство станет проще

Все мы знакомы с покупкой лекарства по рецепту. Даже в лучшие времена - не только во время пандемии - мы оказываемся в аптеке и понимаем, что там нет нужного нам лекарства.

Но Лучан нашел решение. У него есть цифровое приложение, которое связывает пациентов с местными аптеками, в которых есть в наличии необходимые им лекарства.

Пол Хаккетт, Euronews:

Юлия, расскажите, как работает это приложение?

Юлия Вайнгольд, RomSoft:

— Человек должен отправить запрос на лекарство, а затем фармацевт, зарегистрированный на платформе, увидит его в системе и ответит на него одним щелчком мыши. Затем пациент получает SMS или электронное письмо с информацией о том, когда лекарство будет доступно.

Аптечное приложение разработала румынская компания RomSoft. Она - член IMAGO-MOL, единственного кластера медицинской визуализации в Румынии и ЕС. Кластер связывает государственные учреждения, такие как больницы, с частными предприятиями.

Пол Хаккетт, Euronews:

Насколько важна была поддержка кластера при запуске этого приложения, и каков план на будущее?

Юлия Вайнгольд, RomSoft:

— Кластер нам очень помог в продвижении приложения. С их помощью мы привлекли к работе больше фармацевтов и наладили важные медиа-контакты, чтобы охватить большее количество людей за короткое время. Следующий шаг - еще больше упростить процесс и дать клиентам возможность искать необходимое лекарство прямо в приложении, а затем расширить сеть аптек.

Кластеры во время пандемии

В настоящее время в Европе существует около 3000 специализированных кластеров, таких как IMAGO-MOL. По оценкам, эти инновационные бизнес-экосистемы обеспечивают колоссальные 54 миллиона рабочих мест в ЕС.

Во время пандемии, кластерное сообщество Европы упорно трудилось, чтобы смягчить последствия разрушения цепочки поставок. В ответ на Covid-19 также был создан специальный портал для содействия сотрудничеству.

Кармен Михай euronews

Пол Хаккетт, Euronews:

Кармен, вы помогаете координировать кластер IMAGO-MOL. Что вы и кластеры по всей Европе делаете, чтобы справиться с последствиями пандемии?

Кармен Михай, менеджер по кластерам IMAGO-MOL:

— Мы поддержали участников нашего кластера, продвигая их продукты, такие как приложение, связывающее пациентов с аптеками. Мы также помогли нашим участникам - больницам справиться с нехваткой средств индивидуальной защиты. Кластеры по всей Европе создавали платформы для помощи в решении проблем, в связи с COVID-19.

Пол Хаккетт, Euronews:

Как вы думаете, почему компании внутри бизнес-кластеров в целом более инновационные?

Кармен Михай, менеджер по кластерам IMAGO-MOL:

— Компании внутри кластеров обычно более инновационны, потому что кластеры соединяют два разных мира. Первый - это исследователи и ученые, с одной стороны, и бизнес в целом, с другой. Таким образом, происходит обмен знаниями, и побочный эффект от обмена этими знаниями, по сути, создает инновации.

Полезные ссылки:

Европейская кластерная платформа сотрудничества

https://clustercollaboration.eu/

Портал реагирования промышленных кластеров на COVID-19

https://clustercollaboration.eu/in-focus/resilience/covid-19-response-portal

Поддержка кластеров Евросоюзом

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/cluster_en