Дмитрий Гудков уехал на Украину из-за "угрозы ареста" перед выборами

_Обновление: Бывший депутат Дмитрий Гудков сообщил, что не будет баллотироваться в Госдуму в сентябре. «Ещё в начале весны я планировал бороться за трибуну в Госдуме, но новые законы об экстремизме, иностранных агентах и нежелательных организациях сделали участие в выборах для независимых кандидатов невозможным», - написал он в социальных сетях. _

_По его словам, основной причиной отказа от места в Госдуме стали угрозы со стороны властей. «После изолятора на Петровке (ГУВД Москвы) мне четко сказали: либо уезжай, либо вопрос о твоем неучастии в выборах будет решен «любым способом», - сказал политик, добавив, что на свободе сможет принести России «больше пользы». _

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков покинул Россию на фоне уголовного дела против его семьи. Это подтвердил сам политик, объяснив, что опасается ареста и надеется на смягчение давления силовиков после его отъезда. Происходящее он связывает со своими планами баллотироваться на предстоящих выборах в Госдуму от партии «Яблоко».

Подъезжаю к Киеву, где у меня давно запланированы встречи и эфиры (сегодня - у Евгения Киселева). Несколько близких... Posted by Дмитрий Гудков on Sunday, June 6, 2021

Дмитрий Гудков и сестра его матери были задержаны неделю назад. Политик провёл за решёткой двое суток, после чего его отпустили без судебного разбирательства о мере пресечения. Экс-депутат Госдумы стал подозреваемым по уголовному делу о хозяйственном споре с московской мэрией: по версии следствия, в 2017 г. его родственники не оплатили аренду нежилого помещения.

В рамках разбирательства у бывшего помощника Гудкова и у главы его предвыборного штаба прошли обыски — они получили статус свидетелей в этом деле. Сам политик рассказывает, что всего было 13 обысков, а следствием занимаются более 100 человек.

Из Москвы Гудков отправился на машине в Киев. В эфире телеканала «Украина-24» он рассказал, что уехал вместе с братом, а в России из его семьи остались только супруга с малолетним ребёнком, а также тётя Ирина Ермилова, — она также провела двое суток в заключении и была отпущена по обязательство о явке к следователю. Гудков заявил, что российские власти «взяли в заложницу» его 60-летнюю родственницу.

«Интерфакс» со ссылкой на источники сообщает, что правоохранительные органы обвиняют Гудкова в нарушении подписки о невыезде. Это может стать основанием для досрочного ареста и объявления в розыск. Бывший депутат и его адвокат настаивают, что подписку политик не давал и покинул Россию на законных основаниях.