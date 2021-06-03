Кто приедет на Каннский кинофестиваль?

Стали известны участники Каннского кинофестиваля, который откроется в июле. В программе одного из главных событий в мире кино - десятки фильмов со всего света от Ирана до Израиля, от Европы до США, представленные и прославленными мэтрами, и начинающими режиссёрами. А самое главное - после двух лет вынужденного простоя праздник кино возвращается на бульвар Круазетт.

Тьерри Фремо, генеральный директор Каннского кинофестиваля:

"Это настоящий международный отбор, который делался в течение довольно длительного периода времени из множества фильмов, отправленных нам из разных стран. И ещё неясно, смогут ли некоторые режиссёры приехать. До начала Каннского фестиваля ещё пять недель, и, само собой разумеется, эпидемиологическая ситуация находится в центре нашего внимания".

Среди отобранных фильмов уже есть фавориты, в том числе франко-голландская картина "Непорочная дева" Пола Верховена - реальная история монахини-лесбиянки Бенедетты Карлини, жившей в XVII веке.

Ожидается приезд Лео Каракса, Шона Пенна, Асгара Фархади, Жака Одиара, а также Уэса Андерсона с его фильмом "Французский вестник". Андерсона ждали ещё в прошлом году, но из-за пандемии фестиваль тогда не состоялся.

Тьерри Фремо, генеральный директор Каннского кинофестиваля:

"Подтвердилось участие Уэса Андерсона - в какой-то момент не было уверенности в том, что он сможет приехать на этот Каннский кинофестиваль. В прошлом году он участвовал в отборе, актёрский состав был хорошо известен".

Красная ковровая дорожка перед дворцом фестивалей в каннах увидит немало и других звёзд. Жюри возглавитамериканский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и актёр Спайк Ли.

В конкурсную программу вошли 24 фильма, а всего в рамках фестиваля будут показны более 60 картин. Кино возрождается после пандемии.