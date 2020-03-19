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Каннский кинофестиваль перенесен

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Quentin Tarantino,Daniela Pick
Quentin Tarantino,Daniela Pick   -   Авторское право  Petros Giannakouris/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
 Глеб Шатуновский
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Коронавирус добрался и до Каннского фестиваля. Организаторы знаменитого кинофорума заявили, что из-за распространения коронавирусной инфекции его не удастся провести в намеченный сроки - с 12 по 23 мая. "В настоящий момент изучаются несколько вариантов, главным из которых является перенос фестиваля на конец июня - начало июля", - говорится в официальном заявлении.

Организаторы до последнего надеялись, что им удастся избежать переноса. Еще несколько дней назад президент кинофестиваля Пьер Лескюр заявлял, что настроен оптимистично и надеется на спад пандемии к апрелю.

Последний раз Каннский кинофестиваль отменялся в 1968 году из-за волны забаставок и массовых беспорядков.

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