Каннский кинофестиваль перенесен

Коронавирус добрался и до Каннского фестиваля. Организаторы знаменитого кинофорума заявили, что из-за распространения коронавирусной инфекции его не удастся провести в намеченный сроки - с 12 по 23 мая. "В настоящий момент изучаются несколько вариантов, главным из которых является перенос фестиваля на конец июня - начало июля", - говорится в официальном заявлении.

Организаторы до последнего надеялись, что им удастся избежать переноса. Еще несколько дней назад президент кинофестиваля Пьер Лескюр заявлял, что настроен оптимистично и надеется на спад пандемии к апрелю.

Последний раз Каннский кинофестиваль отменялся в 1968 году из-за волны забаставок и массовых беспорядков.