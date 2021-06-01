Каннский кинофестиваль возвращается

Канны с нетерпением ждут гостей. В прошлом году из-за пандемии красную ковровую дорожку здесь так и не развернули. Но знаменитый кинофестиваль возвращается. На этот раз любители большого экрана и гламура будут прогуливаться не по традиционной майской набережной Круазетт, а по июльской (с 6 по 17 июля). Как предполагается, тогда ряд ограничений во Франции может быть, наконец, снят.

"У нас не было ни одного года без фестиваля. Его отмена буквально разбила нам сердце: ведь это и есть пульс нашего года, все крутится вокруг него. Даже наши клиенты зачастую спрашивают: "А в этом номере останавливался Брэд Питт?". Конечно, я отвечаю им: "Да, это его комната"", - говорит Янн Жийе, директор гостиницы Martinez.

Пока бронирование не только роскошных апартаментов, но и небольших номеров в малобюджетных гостиницах идет довольно медленно. По подсчетам, отели будут заполнены лишь на 25%. Но их сотрудники все еще верят в лучшее.

"К концу июня практически весь персонал гостиниц и ресторанов будет вакцинирован. Мы готовы к встрече участников фестиваля и туристов и можем гарантировать им безопасность", - заявляет Кристин Вельтер, глава Гостиничного союза Канн.

За год до пандемии фестиваль ежедневно посещали до 40 тысяч человек. В этом году количество гостей сократится вдвое.

Но жители оценили перенос праздника на июль.

"Нам не нужно будет отвозить детей в школу, искать места для парковки. Мы сможем ходить пешком, машина не понадобится. Это удобней", - говорит Валери Рэшэр, жительница Канн.

Отборочный комитет кинофестиваля объявит официальную программу уже на этой неделе - третьего июня. Пока известны лишь некоторые детали. Так, Уэс Андерсон привезет в Канны свою новую картину "Французский вестник". А откроет кинофестиваль мюзикл Леоса Каракса "Аннетт" с Марион Котийяр и Адамом Драйвером в главных ролях.