В Израиле пытаются сформировать коалицию без Нетаньяху

В Израиле идут напряженные переговоры в ходе которых оппоненты премьер-министра Биньямина Нетаньяху попытаются преодолеть разногласия и сформировать правительственную коалицию. Накануне лидер правой партии "Ямина" Нафтали Беннет заявил, что готов объединиться с руководителем центристской "Еш Атид" Яиром Лапидом. Теперь стороны обсуждают условия сотрудничества. Каковы перспективы?

Вот, что сказала Euronews политолог Далия Шейнлин: "Я считаю, что главные вопросы, которые предстоит решать новому правительству, связаны с палестино-израильским конфликтом. Какие шаги будет предпринимать Израиль? Речь идет о секторе Газа и Западном береге Иордана. Стоит сказать и об отношении партнеров по возможной коалиции к внутренним институтам Израиля, в частности, к судебной системе. Это так же станет одним из основных вопросов. Полагаю, будут серьезные разногласия между правым и левым флангами коалиции".

Пятого мая президент Израиля поручил Яиру Лапиду в течение 28 дней сформировать кабинет министров, поскольку Биньямину Нетаньяху за отведенное ему время не удалось создать правительственную коалицию.

Дэвид Ньюман, политолог: "Нам нужна серьезная реформа избирательной системы, которая бы позволила проводить выборы и избирать стабильные правительства, чтобы они управляли страной в течение четырех-пяти лет между выборами. Так мы могли бы не тратить время на создание хрупких коалиционных правительств. Даже когда такая коалиция формируется, все боятся, что какая-то из партий покинет ее чуть ли на следующей неделе".

Сформировать правительство оппоненты Нетаньяху должны до второго июня. Если попытка будет успешной, Биньямину Нетаньяху, управлявшему страной 12 лет, придется освободить кресло премьера. Правительственный кризис в Израиле продолжается вот уже более двух лет. За это время парламент в стране избирали четыре раза.