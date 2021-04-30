Ответ Москвы на санкции Совета ЕС

Москва ответила на санкционные решения Совета ЕС. Министерство иностранных дел России вручило соответствующую ноту главе представительства Евросоюза в РФ Маркусу Эдереру. В заявлении ведомства указыается, что на условиях взаимности был закрыт въезд на территорию Российской Федерации для восьми граждан стран-членов ЕС и представителей евроструктур.

В этот список вошли, в частности председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли, руководитель Прокуратуры Берлина Йорг Раупах, глава шведской Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Оса Скотт, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам защиты европейских ценностей Вера Юрова

Евросоюз 2 марта ввел санкции против четырех граждан России за арест оппозиционера Алексея Навального. В черный список попали председатель СК Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

22 марта перечень был расширен, в него попали Абузайд Висмурадов и Аюб Катаев за преследование представителей ЛГБТ-сообщества и политической оппозиции в Чечне.

На Смоленской площади подчеркнули, что Россия оставляет за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия Евросоюза, такие как односторонние санкции.