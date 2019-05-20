Солнечная энергия: преимущества и недостатки

К 2020 году пятая часть энергии, используемой в ЕС, должна поступать из возобновляемых источников. Один из основных - это солнечная энергия с фотовольтаическими панелями и менее известной технологией концентрированной солнечной энергии. В чем разница между ними и чем одна из них лучше другой?

Патрисия Палензуэла Ардила, CIEMAT-Солнечная платформа Альмерии: "Фотовольтаические системы не нуждаются в теплоносителе - в отличие от станций концентрированной солнечной энергии, на которых установлен блок питания для выработки электроэнергии с помощью турбин. Фотовольтаические системы производят электричество напрямую. Солнечный свет попадает на фотовольтаическую панель и преобразуется непосредственно в электричество.

Преимущество концентрированной солнечной энергии по сравнению с фотоэлектрическими устройствами заключается в том, что она обеспечивает большую мощность установки. Чтобы добиться высокой мощности для фотоэлектрических систем, необходима система хранения, основанная на батареях. Но проблема с батареями сейчас заключается в их непомерно высокой стоимости. И на рынке сегодня нет батареи, которая имеет достаточно высокий коэффициент производительности. Высокий коэффициент производительности означает много часов работы. То есть она должна работать максимальное количество часов днем и ночью".