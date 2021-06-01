Россия восстанавливает авиасообщение с 8 странами

Россия возобновляет со 2 июня авиасообщение с Великобританией в связи с улучшением эпидемической ситуации, сообщили в федеральном оперативном штабе. Полёты по маршруту "Москва-Лондон" будут выполняться три раза в неделю на взаимной основе. Воздушный мост между Российской Федерацией и Соединенным королевством был приостановлен с декабря прошлого года.

С 10 июня возобновится авиасообщение с семью другими странами, а именно: Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Хорватией, Маврикием и Марокко.

При этом Москва решила продлить приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня, в этих государствах эпидемическая обстановка остаётся сложной.

Туроператоры призывают россиян проявить терпение: так, специалисты проинспектировали условия для возобновления авиасообщения с курортами Египта, сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ. Окончательное решение примет оперштаб правительства.

Ровно месяц остался до открытия таиландского Пхукета, где иностранных туристов, в том числе привитых любой одобренной в стране вакциной россиян, больше не ждёт карантин.

С 10 июня также увеличится число регулярных рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет и Сербию.