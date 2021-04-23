Россия и Египет возобновляют прямое авиасообщение - Кремль

Россия и Египет возобновляют прямое авиасообщение. Точные даты первых рейсов пока не называются, но данную информацию уже подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то же время российские туроператоры призывают не надеяться отправиться на популярные курорты на майские праздники, По их прогнозам, первые чартеры в Египет могут открыть только во второй половине следующего месяца. Об этом, в частности, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

В МИД РФ также ранее заявляли, что рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх возобновятся уже в ближайшее время. Об этом рассказал замминистра иностранных дел Михаил Богданов после визита главы ведомства Сергея Лаврова в Египет в середине апреля.

Новость оживила туристическую отрасль страны, которая до сих пор не может оправиться от удара пандемии. В 2020 году страна приняла менее 3,6 млн иностранных отдыхающих, тогда как годом ранее - более 13 миллионов. На фоне распространения коронавируса и из-за закрытия отелей ежемесячные потери национальной казны составили около $1 млрд. В соответствии с действующими санитарными правилами, в настоящее время в египетских отелях установлен предел вместимости до 50%.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения самолета A321 "Когалымавиа", выполнявшего рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В ФСБ признали случившееся терактом. Тогда в Кремле заявили, что запрет на полеты вводится до тех пор, пока не будет обеспечен должный уровень безопасности авиасообщения. В 2018 году российские авиакомпании начали выполнять регулярные рейсы в Каир.

До приостановки чартеров в Египте ежегодно проводили свой отдых более 6 миллионов россиян, отмечают в национальном министерстве туризма.