COVID-19 в России: новая волна
Печальный рекорд - 114 смертей от COVID-19 - зарегистрирован за поселение сутки в Москве; это самый высокий показатель с начала пандемии.
В воскресенье в столице были зафиксированы 6723 новых случая заболевания; за всё время заразились коронавирусом 1 338 937 человек, и число это стремительно растёт. Отделение интенсивной терапии временной больницы для ковидников в одном из павильонов ВДНХ Экспо переполнено. Главврач Светлана Зейналова говорит:
- Вирус изменился: он более агрессивный, и клиника развивается стремительно, поэтому в течение трёх дней может состояние измениться от КТ-1 до КТ-4.
С понедельника в московские рестораны будут пускать лишь тех, кто был вакцинирован, вылечился от COVID-19 за последние шесть месяцев или может представить отрицательный результат ПЦР-теста.
Кампания по вакцинации идёт полным ходом. За последние сутки в Москве записались на прививку более 85 тысяч человек. своё решение опрошенные поясняют так:
- В силу необходимости: мы планируем поехать на море, Краснодар закрывается
- Вы стоите на вакцинацию?
- Нет, муж стоит. Я после.
- Как родите, тогда?
- Да. После сделаю.
- Очень неприятная болезнь и очень тяжело протекает. Болели в самое первое время в апреле. Больше такого не хотим.
После непродолжительного спада волна эпидемии COVID-19 вновь поднялась в России, встречаются и случаи заражения коронавирусом штамма "дельта плюс". За последние сутки в стране зарегистрировано более 20,5 тысяч заразившихся, 599 человек скончались. В рейтинге стран с наибольшим распространением COVID-19 Россия находится на шестом месте после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции.
С начала пандемии в РФ зафиксировано 5 409 088 случаев инфицирования коронавирусом.