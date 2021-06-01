Досрочное освобождение убийцы судьи Фальконе повергло Италию в ступор

Досрочное освобождение Джованни Бруска, от рук которого погиб известный борец с мафией, судья Джованни Фальконе, повергло Италию в ступор. Эта новость была во вторник на первых полосах всех без исключения газет.

В 1992 году Бруска, по прозвищу "Свинья", работал на одного из главарей сицилийской Коза ностры, и 23 мая заложил мощную бомбу на дороге, по которой кортеж итальянского магистрата ехал из аэропорта Палермо.

Вместе с Джованни Фальконе погибла его супруга и трое телохранителей. Вдове одного из них, возглавлявшего эксорт Антонио Монтинаро, трудно понять, почему убийцу её мужа выпустили досрочно "за хорошее поведение": "Очевидно, что сегодня я не чувствую уважения со стороны государства, - говорит Тина Мартинес. - Оно должно было гарантировать нам справедливость. Если его нужно освободить, потому что прошло много лет, пусть он скажет правду о взрыве в Капачи. Мы знаем исполнителей, но не знаем заказчиков, а он был там. Нам до сих пор не сказали всей правды"...

64-летний Бруска вышел на свободу, проведя 25 лет за решёткой. Всё это время он сотрудничал со следствием. И хотя в течение четырёх лет за ним будет осуществляться полицейский надзор, жителей его родной деревни Сан-Джузеппе-Ято это не сильно утешает: "Я хочу, чтобы все жители деревни восприняли его возвращение негативно, - говорит этот мужчина, пожелавший остаться неназванным. - Другой реакции быть не может, учитывая, что он сделал"...