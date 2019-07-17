Операция против в мафии в Палермо и Нью-Йорке

В результате совместной операции полиция Италии и ФБР США против трансатлантической мафии арестованы 19 человек, наложен арест на имущество стоимостью три миллиона евро.

Проведенное расследование выявило связи между сицилийской "Коза Нострой" и преступной семьей Гамбино в Нью-Йорке.

С итальянской стороны в рейде, направленном против мафиозного клана Инцерилло в Палермо, приняли участие 200 полицейских.

В числе арестованных — мэр расположенного в окрестностях Палермо городка Торетта Сальваторе Гамбино, а также Франческо и Томассо Инцеррило (родственники убитого в 1980-х годах босса мафии Тоьтуччио Инцерилло).

Подозреваемые обвиняются в связях с криминальными группировками, вымогательстве в особо крупных размерах и мошенничестве. По данным следствия, преступная деятельность подозреваемых распространялась на оптовую торговлю продуктами, игорные заведения и онлайн-ставки.