Итальянская мафия выпускала собственные облигации? Согласно газете Financial Times, за последние 5 лет - c 2015 по 2019 годы - калабрийская группировка "Ндрангета" смогла отмыть около 1 млрд евро на международном фондовом рынке.

По данным британского издания, которое ссылается на документы, оказавшиеся в его рапоряжении, схема выглядела следующим образом: компании, как позже выяснилось подставные, выпускали облигации и продавали их различным инвестиционным фондам. Вот только обеспечивались ценные бумаги поступлениями от криминальной деятельности мафиозных кланов.

Как такое оказалось возможным, мы поговорили с итальянским экспертом по ОПГ Эрнесто Савоной, возглавляющим исследовательский центр TRANSCRIME:

"Я думаю, что это только верхушка айсберга. Не секрет, что мафиозные группировки часто пользуются услугами специалистов, которые хорошо знают международное право или, как в данном случае, финансовые рынки. Таким образом калабрийская мафия и смогла провернуть операции с ценными бумагами. Уверен, что инвесторы больше внимания уделяли высокой доходности этих бумаг, а остальными аспектами интересовались уже в меньшей степени".

По данным источников FT, речь идет об облигациях, которые выпускались на основе пулов неоплаченных счетов, выставленных государственным учреждениям здравоохранения Италии компаниями-поставщиками медицинских услуг. Некоторые из активов принадлежали подставным компаниям "Ндрангеты" и использовалось для отмывания денег.