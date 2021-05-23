"Акт государственного терроризма": ЕС осудил арест Протасевича
Евросоюз осудил действия белорусских властей по задержанию одного из создателей телеграм-канала НЕХТА Романа Протасевича. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс.
Самолёт вынудили приземлиться в аэропорту Минска, послав сообщение о минировании. Позже эта информация не подтвердилась.
"Совершенно неприемлемо заставлять рейс @Ryanair из Афин в Вильнюс приземляться в Минске. Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить свое путешествие в Вильнюс, их безопасность должна быть обеспечена. Любой нарушитель правил международного воздушного транспорта должен нести ответственность", - написала в своём Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Угон белорусскими властями рейса @Ryanair недопустим, - вторит ей глава французского МИДа Жан Ив Ле Дриан. - Крайне важен твёрдый и единый ответ европейцев. Все пассажирам этого рейса, в том числе белорусские оппозиционеры, должны без промедления покинуть эту страну".
"Лукашенко - угроза не только для своих граждан, но и для международной безопасности. Его акт государственного терроризма требует немедленной и жёсткой реакции всех европейских правительств и институтов", - заявил лидер Европейской народной партии (крупнейшей транснациональной партии Евросоюза) Дональд Туск.
По данным СМИ, приказ о посадке самолёта в Минске Александр Лукашенко отдал лично, а для сопровождения лайнера в небо был поднят истребитель белорусских ВВС. Перед вылетом Протасевич сообщал, что заметил за собой слежку в аэропорту Афин.
Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская назвала произошедшее "захватом самолета" ради "расправы" над Протасевичем:
"Всё это результат безнаказанности, в которой режим разворачивает внутреннюю оккупацию. Отныне ни одному человеку мира, который совершает полёт над Беларусью, не гарантирована даже базовая безопасность. Ведь сегодня Лукашенко лично устроил международный скандал и использовал военную авиацию против граждан Беларуси и стран Европы с целью расправы над одним-единственным человеком".
Канал НЕХТА стал одной из основных площадок для оппозиции по время массовых протестов после оглашения результатов президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.
Центризбирком объявил победителем Александра Лукашенко, что вызвало обвинения в фальсификации итогов голосования и масштабные волнения.
Позднее канал был признан белорусскими властями экстремистским, а его основателей Степана Путило и Романа Протасевича КГБ страны внес в список физических лиц, причастных к терроризму.
В Беларуси Роману Протасевичу может грозить смертная казнь.