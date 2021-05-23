"Акт государственного терроризма": ЕС осудил арест Протасевича

Евросоюз осудил действия белорусских властей по задержанию одного из создателей телеграм-канала НЕХТА Романа Протасевича. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс.

Самолёт вынудили приземлиться в аэропорту Минска, послав сообщение о минировании. Позже эта информация не подтвердилась.

"Совершенно неприемлемо заставлять рейс @Ryanair из Афин в Вильнюс приземляться в Минске. Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить свое путешествие в Вильнюс, их безопасность должна быть обеспечена. Любой нарушитель правил международного воздушного транспорта должен нести ответственность", - написала в своём Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

It is utterly unacceptable to force @Ryanair flight from Athens to Vilnius to land in Minsk.



ALL passengers must be able to continue their travel to Vilnius immediately and their safety ensured.



Any violation of international air transport rules must bear consequences. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 23, 2021

"Угон белорусскими властями рейса @Ryanair недопустим, - вторит ей глава французского МИДа Жан Ив Ле Дриан. - Крайне важен твёрдый и единый ответ европейцев. Все пассажирам этого рейса, в том числе белорусские оппозиционеры, должны без промедления покинуть эту страну".

Le détournement par les autorités biélorusses d’un vol de @Ryanair est inacceptable. Une réponse ferme et unie des Européens est indispensable. Tous les passagers de ce vol, dont les opposants biélorusses éventuels, doivent être autorisés sans délai à quitter la #Biélorussie. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) May 23, 2021

"Лукашенко - угроза не только для своих граждан, но и для международной безопасности. Его акт государственного терроризма требует немедленной и жёсткой реакции всех европейских правительств и институтов", - заявил лидер Европейской народной партии (крупнейшей транснациональной партии Евросоюза) Дональд Туск.

Le détournement par les autorités biélorusses d’un vol de @Ryanair est inacceptable. Une réponse ferme et unie des Européens est indispensable. Tous les passagers de ce vol, dont les opposants biélorusses éventuels, doivent être autorisés sans délai à quitter la #Biélorussie. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) May 23, 2021

По данным СМИ, приказ о посадке самолёта в Минске Александр Лукашенко отдал лично, а для сопровождения лайнера в небо был поднят истребитель белорусских ВВС. Перед вылетом Протасевич сообщал, что заметил за собой слежку в аэропорту Афин.

Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская назвала произошедшее "захватом самолета" ради "расправы" над Протасевичем:

"Всё это результат безнаказанности, в которой режим разворачивает внутреннюю оккупацию. Отныне ни одному человеку мира, который совершает полёт над Беларусью, не гарантирована даже базовая безопасность. Ведь сегодня Лукашенко лично устроил международный скандал и использовал военную авиацию против граждан Беларуси и стран Европы с целью расправы над одним-единственным человеком".

Канал НЕХТА стал одной из основных площадок для оппозиции по время массовых протестов после оглашения результатов президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.

Центризбирком объявил победителем Александра Лукашенко, что вызвало обвинения в фальсификации итогов голосования и масштабные волнения.

Позднее канал был признан белорусскими властями экстремистским, а его основателей Степана Путило и Романа Протасевича КГБ страны внес в список физических лиц, причастных к терроризму.

В Беларуси Роману Протасевичу может грозить смертная казнь.