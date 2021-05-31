Во Франции сняты ограничения на вакцинацию

С понедельника любой совершеннолетний житель Франции может записаться на вакцинацию без дополнительных ограничений. Правда, подождать в очереди придётся. Формально получить прививку можно в любой аптеке, но по предварительной записи.

К июлю в Евросоюзе должны ввести "зелёный паспорт" для путешествий между странами, и многие спешат вакцинироваться перед отпуском.

"Я счастлива, что наконец разобралась с этим. Накануне лета это большое облегчение".

"Надеюсь, это даст возможность снять наконец маску и вести нормальную жизнь".

Во Франции по одной дозе получили боле 25 млн человек, а полностью вакцинированы 10 млн — 18% взрослого населения. На фоне того, что Европейское агенство лекарственных средств одобрило применение вакцины Pfizer/BioNTech для подростков старше 12, в Париже рассматривают возможность вакцинирования несовершеннолетних.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс посетил один из прививочных центров Парижа. Он призвал сограждан пока не расслабляться и не терять бдительность, поскольку уровень заражений снижается очень медленно.