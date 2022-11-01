Московский суд оштрафовал Wikimedia

На 2 млн рублей за отказ удалить якобы недостоверные сведения о войне в Украине оштрафовал Московский суд организацию Wikimedia, владельца онлайн-энциклопедии "Википедия". Россия упорно продолжает называть боевые действия "спецоперацией" и агрессией вторжение в Украину не считает.

Это не первый подобный штраф для Wikimedia. В конце апреля российский суд оштрафовал её на 3 млн рублей, а затем ещё на 2 миллиона за "неудаление нежелательного контента".