Евросоюз и США намерены срочно созвать заседание ИКАО

Евросоюз и США потребовали немедленного созвать заседание стран-членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) после того, как под предлогом минирования лайнер ирландской Ryanair с известным белорусским оппозиционером Романом Протасевичем на борту был вынужден совершить экстренную посадку в Минске.

После чего Протасевича задержали.

Спустя несколько часов после инцидента самолет совершил посадку в аэропорту литовской столицы.

Вот что сказали пассажиры, летевшие тем же рейсом:

- Они практически сразу же его вывели из самолета, потом покинуть борт было предложено всем остальным.

- Он ничего особенного не говорил, он лишь сказал, что в Беларуси ему грозит смертная казнь.

Глава оборонного ведомства Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что вместе с Протасевичем была его подруга, в общей сложности пятеро пассажиров - считая и эту девушку - среди прибывших в Вильнюс не было.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал случившееся "актом государственного терроризма": "Требуется провести международное расследование совсместно с ИКАО, чтобы разобраться, как такое в принципе могло произойти".

Официальный Минск сообщил, что по распоряжению Александра Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят МиГ-29.

После того как лайнер Ryanair сел в Минске, взрывного устройства обнаружено не было.

Премьер-министр Бельгии заявил, что ЕС должен рассмотреть возможность запрета самолетам авиакомпании "Белавиа" приземляться в аэропортах стран Евросоюза.

Протесты в самой республике вспыхнули после выборов в августе прошлого года, оппозиция полагает, что результаты голосования были сфальсифицированы в пользу действующего лидера страны.