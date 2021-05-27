Футбольные клубы понесли убытки

32 ведущих футбольных клуба Европы потеряли более 6 миллиардов евро своей стоимости. Такие данные приводятся в отчёте аудиторской компании КПМГ. Причиной этому стала пандемия: многие матчи отменялись или проводились без зрителей. В результате, после многих лет постоянного роста последовало падение стоимости на 15%.

Но, по мнению экспертов, ситуация вполне поправима, поскольку клубы достаточно сильны, чтобы в дальнейшем вновь процветать. Так считает Ференц Денес, спортивный экономист:

– Несомненно, нанесён ущерб, но речь не идёт о развороте тенденции. Предполагаю, что в скором времени положение дел изменится, и европейский футбол в высшем дивизионе вернётся на уровень, который был до пандемии. Тогда увидим, что будет дальше. Я думаю, что продолжится рост.

«Реал Мадрид» остаётся самым ценным европейским футбольным клубом уже третий год подряд, опережая «Барселону» и «Манчестер Юнайтед». В прошлом году стоимость каждой из этих команд превышала три миллиарда евро, теперь она опустилась ниже этой отметки.

Вышедшие в финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и «Челси» занимают шестое и седьмое места. Лишь семь из 32 лучших клубов получили чистую прибыль. Годом ранее их было 20. Разрыв между лучшими и прочими также увеличивается из-за пандемии. В прошлом сезоне доходы десяти ведущих клубов составили почти 60% общего дохода всех 32-х, при этом на них пришлась лишь треть совокупного чистого убытка.