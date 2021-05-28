"Зелёный паспорт" — залог свободы

Греция представила свой вариант "зелёного паспорта" — электронного сертификата вакцинации для путешествий внутри ЕС. Турист после заполнения электронных форм получает QR-код, который проверяют на границе. В документе будут указаны подробности вакцинации, или сведения о перенесённом Covid-19, или отрицательные результаты ПЦР-тестов.

Кириакос Пиерракакис, министр цифрового управления Греции:

"Вот здесь у нас греческое приложение. Его будут использовать пограничники, чтобы проверить подлинность документа. Нужно отсканировать QR-код — но он не простой, а шифрованный. Его может прочитать только это приложение... Вот, пожалуйста, считано!"

Брюссель планирует ввести в действие единый документ с 1-го июля, но Греция запустит свой "зелёный паспорт" раньше общеевропейского. Афины были в числе инициаторов этого проекта в целом, поскольку для Греции туризм — важнейшая часть экономики. Более десятка стран, например Испания и Франция, также протестируют систему до её официального запуска.

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции:

"Цель — не разделять граждан. Европейский сертификат — это всего лишь способ быстрее путешествовать. Он сделает поездки намного проще, особенно летом. Для нашей страны это особенно важно".

Власти ЕС поддержали и идею выдачи таких сертификатов гражданам третьих стран, которые постоянно живут и работают в Евросоюзе.

Право свободного передвижения — великое европейское достижение, и нам необходимо показать, что после коронакризиса мы вновь можем гарантировать свободу путешествий. Шарль Мишель председатель Европейского совета

Маргаритис Схинас, заместитель председателя Еврокомиссии:

"Я очень рад, что мы смогли достичь общеевропейского соглашения. Это весомое доказательство того, что Европа может достичь результатов, когда есть и решимость, и солидарность. Солидарность — поскольку значительная часть того, что мы делаем по теме вакцинации, это общеевропейская работа".

При этом каждой стране ЕС дано право в одностороннем порядке закрыть границу даже для обладателей таких сертификатов, если эпидемическая ситуация вновь обострится.