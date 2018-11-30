ОИ-2020 могут остаться без бокса

Олимпийские Игры 2020 года могут остаться без бокса: Международный олимпийский комитет «заморозил» турнир до тех пор, пока Международная ассоциация бокса не прислушается к требованиям МОК. Претензии касаются нового президента организации, избранного в ноябре:

«Мы обеспокоены связью, которую министерство финансов США усматривает между избранным президентом Ассоциации Гафуром Рахимовым и международными преступными группировками, а также тем, как это может отразиться на его способности исполнять обязанности президента», — заявил спортивный директор МОК Кит Макконнелл.

Гражданин Узбекистана находится в санкционном списке США. Ещё в 2000-м году Рахимову, работавшему в рамках Олимпийского движения, было отказано в аккредитации на Олимпиаду в Сиднее.

Сам он после избрания заявил, что готов покинуть пост, ели обвинения в его адрес поставят под угрозу бокс как вид спорта.