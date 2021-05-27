Джаз и парижский квартал Сен-Жермен связаны неразрывными узами без малого 80 лет, с конца сороковых тут - капище и обитель большинства французских джазменов.

Тут играли Лютер, Абади и Борис Виан.

Мишель Порталь тогда был ребенком, но синкопы засели в его голове, и окончив консерваторию по классу кларнета, он отправился в столицу Франции.

Сегодня Порталь считается одним из величайших европейских джазменов, в свои 85 он выпускает новый альбом: "Ох, да какое значение имеет возраст? Я собираюсь играть еще столько же, это вообще смешные цифры - 85. Останавливаться я не собираюсь...".

Выпуск нового диска месье Порталь приурочил к началу джаз-фестиваля в Сен-Жерменском предместье. Ноблесс оближ - форум в связи с пандемией проходит в виртуальном формате.

Мишель Порталь, джазмен: "Выступать перед двумя слушателями для меня как возвращение в молодость, и это я расцениваю как хорошую примету. Вы знаете, в нашем деле импровизация - основа основ. Даже если слушателей мы не видим, мы все равно играем. Потому что музыка для нас - не профессия, а форма нашего существования".

Фестиваль начинается 28 мая и закончится четвертого июня.

Мишель Порталь сыграет на кларнете.