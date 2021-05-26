Amazon покупает студию "Метро-Голдвин-Майер"

Интернет-гигант Amazon покупает одну из самых известных голливудских киностудий, "Метро-Голдвин-Майер" — широко известную своей заставкой с рычащим львом. История студии насчитывает почти сто лет, до последнего времени она оставалась одной из последних компаний подобного масштаба, не поглощённых более крупными конгломератами. О возможности продажи MGM владельцы заговорили в конце прошлого года.

Amazon заплатит почти 8,45 млрд долларов. Сделку называют крупнейшей в своём роде с начала века. Владельцы корпорации обещают не менять концепцию студии, поддерживая производство как "большого" кино, так и передач телевизионного формата. Amazon получит право на стриминг всей обширной кинотеки студии; самый дорогой актив MGM — серия фильмов о Джеймсе Бонде.

Стриминговый сервис "Амазона", Prime Now, по числу подписчиков — 150 миллионов — уже обошел "Дисней", но по-прежнему заметно уступает "Нетфликсу". конкуренция на этом рынке становится всё жёстче: так, недавно объявили о слиянии корпорации Warner Media и Dicsovery — также с прицелом на расширение стриминговых сервисов.