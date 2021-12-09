"Угрозы взрыва на борту не было": новые данные об инциденте с самолётом Ryanair

Угрозы взрыва на борту самолета, которым летел белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич, не было. Об этом сообщает польская прокуратура, которая курирует расследование этого инцидента.

В официальном сообщении ведомства говорится, что пилот получил информацию об угрозе еще до отправки электронного письма о предполагаемом размещении взрывчатки в самолете.

По данным польской прокуратуры, в ходе разбирательства был установлен непосредственный свидетель действий диспетчерской в Минске.

Возможно речь идет об авиадиспетчере Олеге Галегове, о котором написала газета "Нью-Йорк Таймс".

По ее данным, именно он сообщил польским правоохранительным органам, что действиями в диспетчерской Минского аэропорта руководил офицер КГБ Республики Беларусь.

Галегов бежал из страны летом этого года в Польшу, сейчас его местоположение неизвестно.

Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский назвал публикацию "Нью-Йорк Таймс" информационным вбросом, а данные в ней "несодержательными и даже нелепыми".