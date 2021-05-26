Три человека погибли при столкновении российского и японского судов в Охотском море
Три человека погибли при столкновении российского и японского рыболовецких судов в Охотском море.
В Морском спасательном подцентре Южно-Сахалинска уточнили, что в результате аварии японское судно "Дай-хати Хокко-мару" водоизмещением 9,7 тонны перевернулось, люди оказались в воде. Инцидент произошел в 23 км от побережья острова Хоккайдо, на борту японского судна было пять человек. Все после происшествия доставлены на борт российского траулера "Амур", с которым произошло столкновение. Двое выживших рыбаков с японского судна, как и тела погибших были доставлены в порт города Момбецу на севере Японии.
Причиной столкновения мог стать сильный туман.
Российское судно "Амур" водоизмещением 662 тонны принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании "Амурское".
По данным агентства Kyodo, один из выживших рыбаков с японского рыболовецкого судна утверждает, что оно не двигалось во время инцидента.