Официальные лица Евросоюза быстро отреагировали на убийство посла Италии в Демократической Республике Конго Луки Аттанасио. Президент Совета ЕС Шарль Мишель сказал, что шокирован нападением, в результате которого погибли ещё два человека. Он добавил, что Союз будет и дальше способствовать миру и безопасности в ДРК. Министр иностранных дел Бельгии Софи Вилмес написала в Twitter, что засада, в которую попала автоколонна ООН, была устроена в нарушение международного права. Бельгия чувствует себя ответственной за свою бывшую колонию в Африке, Бельгийское Конго.

Министр иностранных дел Италии прервал свою встречу в Брюсселе, чтобы вернуться в Рим и разобраться в ситуации:

«Мы привлечём все компетентные учреждения, чтобы как можно скорее установить правду об этом гнусном нападении, от которого пострадали государственные служащие, - сказал Луиджи Ди Майо. - Сейчас мы делаём всё для скорейшей репатриации их тел в Италию».

Личности нападавших и их мотивы ещё не названы. Район, где был обстрелен конвой Всемирной продовольственной программы, регулярно подвергается нападениям со стороны вооруженных ополченцев и бандитов. Ранее дорога, на которой произошёл инцидент, была очищена для безопасного проезда «без сопровождения охраны». Итальянский дипломат ехал в автомобиле миссии по стабилизации обстановки в ДРК (МООНДРК). Лука Аттанасио скончался в больнице города Гома, куда он был доставлен после атаки.

ООН выполняет важную миротворческую миссию в Восточном Конго. Европейский союз также финансирует там гуманитарные проекты на сумму 40 млн евро, помогает беженцам, способствует борьбе с голодом и эпидемиями.