Израиль - сектор Газа: прекращение огня

Этой ночью вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и радикальными палестинскими группировками в секторе Газа.

Нынешний виток напряженности, самый интенсивный за последние 8 лет, длился 11 дней.

Стало известно, что глава внешнеполитического ведомства США Блинкен в ближайшие дни отправляется в регион для переговоров с МИД Израиля, Палестины и других стран.

Белый дом также приветствовал деэскалацию конфликта.

Джо Байден, президент США: "Я не сомневаюсь, что и израильтяне, и палестинцы в равной степени заслуживают безопасной жизни, свободы, процветания и демократии. Наши спокойные усилия в сфере дипломатии направлены на достижение этой цели. Сейчас у нас появилось окно возможностей, и мы намерены его использовать по максимуму".

Генсек ООН Антониу Гутерриш также прокомментировал хрупкое перемирие, указав, что после него мирный процесс по Ближнему Востоку следует перезапустить: "Я приветствую достижение договоренности о прекращении огня после 11 дней ракетных ударов. Я выражаю глубочайшие соболезнования тем, кто потерял близких и тем, кто пострадал сам. Я чрезвычайно признателен Египту и Катару за их посреднические усилия. И режим прекращения огня обоим участникам конфликта нужно соблюдать".

Ракетные удары стали следствием беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, столкновения начались из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей.

Радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ силы ЦАХАЛ подвергли обстрелам сотни целей в секторе Газа.