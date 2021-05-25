Гибралтар: надежды на новое соглашение с ЕС

Жители Гибралтара не слишком ощутили последствия "брексита" в своей повседневной жизни. Зато для мелких бизнесменов увеличился бумагооборот, и в этой связи они ьnmвынуждены поднять цены на товары.

Брайан Ричи, владелец магазина Imperial Hobbies: "Удлинились сроки, особенно, если речь идет о доставке из Британии. Бюрократия усложнилась, поэтому и цены выросли".

Рави Чхулани, владелец магазина сувениров: "Проблем, кроме как существенное усложнение бюрократических процедур, новых не возникло.

Для тех, кто в Гибралтаре живет и работает, изменений не произошло или они минимальны.

- Да все по-прежнему, жизнь продолжается, по крайней мере, для меня. Работа - дом, дом - работа.

- Да вроде никаких изменений - пока...

Временное соглашение, вошедшее в силу, оказало позитивный эффект на экономику, как полагает глава гибралтарской Ассоциации отельеров и рестораторов Джино Хименес: "Желающих снять номер или полноценное жилье в Гибралтаре растет, и это - положительный фактор для отрасли".

Из Гибралтара передает журналист Euronews Хуан Карлос де Сантос: "За постоянным соглашением, которое должно вступить полностью в действие к концу июня, последует снятие проволочных заграждений на испано-гибралтарской границе. Власти Гибралтара, иберийское королевство и общеевропейский Frontex возьмут на себя контроль по обеим сторонам рубежей. Как морских, так и воздушных".

В договоре также предусмотрен четырехлетний переходный период, когда постепенно на этой территории в действие войдут правила европейского таможенного союза. Но есть и те, кто предупреждает о возможных трудностях.

Хуан Хосе Юседа, представитель профсоюза испано-гибралтарских работников: "Вот тут - все идет с проволочками. И даже "брексит" опоздал. И нам говорят - ждите конца июня, и тогда все проблемы будут решены".

Власти Гибралтара заявляют, что ждут от Брюсселя ответных шагов и возобновления переговоров.

Жосеф Гарсиа, вице-премьер Гибралтара: "Есть мандат, которые очерчивает полномочия. Беседы должны начаться как можно быстрее. Я полагаю, что всем участникам может потребоваться дополнительное время, чтобы достичь консенсуса".

В Гибралтаре живет примерно 15 тысяч человек, профессиональная карьера которых практически полностью зависит от будущего договора, объем европейского импорта в Гибралтар составляет примерно полтора миллиарда евро.