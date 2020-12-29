«Брексит»: ультиматум Мадрида по Гибралтару

Испания предъявила Соединенному Королевству ультиматум: если за оставшееся до Нового года время не удастся заключить соглашение о торговле и границе, то с 1 января граница с Гибралтаром будет рассматриваться как обычная внешняя граница Евросоюза.

Любое упоминание Гибралтара было исключено из временного соглашения между Евросоюзом и Великобританией, достигнутого 24 декабря. Таким образом эта британская территория на Пиренейском полуострове может испытать на себе так называемый «жёсткий брексит» после того как Британия окончательно выйдет из правового пространства ЕС и Единого экономического пространства. Для жителей Гибралтара это означает тотальные проверки документов на пропускном пункте и, как следствие, – автомобильные пробки.

Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя настроена решительно: «Плана Б нет. То есть, будет либо соглашение между Великобританией и Испанией, либо внешняя граница Европейского Союза. Плана Б нет. Одно из возможных последствий отсутствия соглашения об правилах передвижения между Гибралтаром и Кампо-де-Гибралтар состоит в том, что появятся очереди и возникнет ситуация подобной той, что мы наблюдали в последнее время в Дувре».

В случае жёсткого «брексита» около 200 грузовых фур, которые ежедневно пересекают границу Испании со стороны Гибралтара должны будут проходить фитосанитарный контроль. Границу гибралтарцы смогут пересечь только при наличии заграничного паспорта и медицинской страховки, так как испанское социальное страхование больше на них распространятся не будет. Возникнет граница и в воздухе, так как Гибралтар больше не будет входить в общую авиационную зону Европы.

Основным препятствием на пути к соглашению, похоже, является контроль пассажиров в порту и аэропорту Гибралтара. Испания настаивает на том, чтобы он остался в ведении европейского пограничного агентства Frontex, которое здесь подчиняется непосредственно испанским властям.