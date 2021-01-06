Статус Гибралтара после "брексита" усложняется

Между Лондоном и Мадридом разгорается словесная перепалка из-за Гибралтара. В последний день прошлого года выходившая из Евросоюза Великобритания достигла с Испанией предварительное соглашение о том, что эта британский анклав на испанской территории будет частью Шенгенской зоны, и что люди смогут свободно перемещаться через его границу. Должен быть сохранён в Гибралтаре и нынешний таможенный режим для перевозки товаров.

Представитель Еврокомиссии сообщил, что она получила предварительный текст:

«Мы изучаем соглашение, достигнутое в принципе между Испанией и Соединённым Королевством в канун Нового года относительно Гибралтара, - сказал Даниэл Ферри. - Мы работаем над этим и ждем, чтобы Евросовет дал на мандат на начало официальных переговоров».

В течение шести месяцев должен быть подписан формальный договор. Однако споры могут вспыхнуть по поводу деталей, например, присутствия испанской полиции в морском и воздушном портах Гибралтара.

"Пока стороны тихо вели предварительные переговоры, им было легче искать решение пограничного вопроса, - сказал профессор университета города Кадис Хесус Верду. - Теперь, когда соглашение получило огласку, властям Великобритании будет очень трудно признать, что последнее слово останется за Испанией, поскольку другого варианта просто нет. Я предполагаю, что Гибралтар в конце концов примет её условия, но выполнять их будет нелегко. И британцы в ходе переговоров потребуют либо формулировки, которая позволит им спасти лицо, либо компенсации".

Тишину взорвало заявление главного министра Гибралтара. Фабиан Пикардо написал в Twitter:

«В соответствии с новогодним соглашением только Гибралтар будет решать, кто в него въезжает. Испанские офицеры не будут осуществлять никакого контроля в аэропорту или порту Гибралтара сегодня или через четыре года. Это наша земля, что совершенно ясно».

Пикардо отвечал на заявления министра иностранных дел Испании. Аранча Гонсалес Лайя в интервью газете El País заявила, что «последнее слово о том, кто въезжает в Гибралтар, будет за Испанией».

Помочь в урегулировании спора вызвалось Европейское пограничное агентство. Frontex может разместить в Гибралтаре на въезде и выезде своих агентов под флагом ЕС. И база данных о перемещающихся лицах может управляться удаленно из Мадрида.

«Кажется, все указывает на то, что испанцы хотят вести себя сдержанно, - продолжал Хесус Верду. - Присутствия полицейских или гвардейцев в форме пока не заметно в аэропорту или вблизи него».

Если трения будут преодолены, и договор подписан, то статус Гибралтарской скалы и песчаного перешейка возле пролива между Средиземным морем и Атлантическим океаном станет ещё более сложным, чем когда-либо прежде.