"Жизнь коротка — пора в кино!"

"Пора в кино" — говорят в Венгрии. Там более 20 кинотеатров участвуют в одноимённом фестивале, демонстрируя зрителям фильмы, получившие призы на европейских кинофорумах. Причём эти ленты можно увидеть задолго до официальной венгерской премьеры.

Кинотеатры страны были закрыты с ноября. Показы начались с франко-бельгийской ленты "Удалить историю", которая получила в прошлом году Серебряного медведя в Берлине.

Зрителей пускают только по предъявлении сертификата об иммунитете и удостоверения личности.

Жужанна Деак, кинотеатр Cirko-Gejzír:

"Мы просим зрителей приходить в масках. Это не обязательно, это наше решение. Мы его приняли после опроса зрителей, подавляющее большинство из которых сказали, что в масках будут чувствовать себя комфортнее. Мы так и поступили".

В ещё одном кинотеатре Будапешта — показы под названием, которое можно перевести как "Свежатинка": картины молодых режиссёров, которым пришлось начинать творческий путь и карьеру в условиях пандемии. Так что один из лозунгов мини-фестиваля — "Жизнь коротка". Таким примерно настроением и проникнуты многие эти ленты.

Деак Даниэль, директор фестиваля:

"Никто не знает, что дальше будет с миром, поэтому мы решили воспользоваться моментом и предлагаем каждую минуту, которая у нас есть, тратить на что-то стоящее. Фильмы на фестивале в чём-то похожи, они полны интересного, креативного, захватывающего контента. Жизнь всё равно слишком коротка, чтобы смотреть плохие фильмы, а здесь они только хорошие".

Ещё с 30-го апреля всем полностью привитым гражданам Венгрии разрешили посещать почти любы общественные мероприятия. Однако далеко не все заведения и организации могут открыться, по тем или иным причинам. Так, крупнейшая в стране сеть кинотеатров примет зрителей только в следующий четверг.