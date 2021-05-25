Европейцев приучат к водорослям

_ Микроводоросли все чаще называют возможной альтернативой традиционным источникам белка, производство которых не проходит бесследно для окружающей среды. Как этот органический суперфуд может стать пищей будущего?_

Водные экосистемы могут обеспечить разнообразие нашего пищевого рациона. Европа делает ставку на сектор водорослей: этот ценный продукт производят с опорой на принципы устойчивого развития.

Во многих странах макроводоросли едят веками, но сегодня же ученые предлагают человечеству разнообразить рацион за счет микроскопических водорослей.

Компания Allmicroalgae в португальском городе Патайаш разрабатывает рецепты блюд с добавлением микроводорослей. В экспериментальном меню - печенье, хлеб, закуски и паштеты.

Биоинженер Анабела Раймундо из Лиссабонского университета - автор идеи создания блюд с высокой добавленной стоимостью. Она рассказывает: "Крайне важно найти альтернативные источники пищи, которые, с одной стороны, являются устойчивыми, а с другой - приносят людям пользу. Микроводоросли - очень важный ингредиент, они богаты белком и биоактивными соединениями,. Высокая пищевая ценность позволяет использовать их для решения разных продовольственных задач".

Путешествие суперфуда к нашему столу начинается в стенах лаборатории. По мере роста водоросли переселяют в более просторные резервуары. Самые известные потребителю представители микроводорослей - хлорелла и спирулина. Они содержат незаменимые аминокислоты, белок, витамины...

Исследователь Жоана Силва рассказывает: "В лаборатории мы занимаемся аналитической работой, оцениваем, насколько хорошо растут водоросли в фотобиореакторах. Мы хотим больше знать о происходящем внутри клеток, хотим понять метаболические процессы, рассчитать оптимальное потребление клетками белка, магния, железа. Это позволяет оптимизировать культивацию фитопланктона".

Разведение водорослей требует точности - только так на выходе ученые могут гарантировать получение больших объемов биомассы. После процесса ферментации на основе дрожжеймикроводоросли переселяютв фотобиореаткоры, где они растут в геометрической прогрессии до достижения ожидаемыхразмеров и стандартов.

"У нас есть исходный инокулянт, концентрат полезных микроорганизмов, который мы размещаем в реакторах - до тех пор, пока не получим значительный объем биомассы, подходящей для переработки, - рассказывает Жоана Силва. - Переработкапредполагает получение концентрированного препарата, из которого мы можем изготовить, к примеру, корм для акваферм или же основу для пищевых добавок уже для нашего рациона".

Интерес пищевой промышленности к микроводорослям растет на фоне меняющихся привычек потребителей, а также ставки на устойчивое, экологичное производство. Директор компании Allmicroalgae Хулио Абельо комментирует: "Производство растительного белка позволит нам предложить диеты, отличные от вегетарианства, веганства. Существует целая малоосвоенная пока область лечебного питания. Речь идет о рынке, ориентированном на людей, которые больны и не могут употреблять традиционные продукты с высоким содержанием белка".

В рамках стратегии "С фермы на вилку" ЕС планирует поддержать индустрию водорослей и раскрыть ее потенциал к середине 2022 года.