Париж обещают не закрывать

В Германии федеральное правительство обсуждает возможное продление карантинных мер минимум до 28 марта. По последним данным, темпы заражения в стране несколько увеличиваются. В то же время накануне в министерстве экономики заявили, что некоторые ограничения в течение месяца можно будет снять. В частности, могут позволить работу кафе и ресторанов, у которых есть открытые террасы.

Власти Италии закрывают школы в регионах "красной зоны", где скорость распространения инфекции наиболее высока. Сейчас в стране ежедневно отмечают по 15 тысяч новых случаев, большинство из которых вызваны "британским" штаммом.

Во Франции правительство обещает пока не вводить карантинные ограничения в Париже и столичном регионе. Тем не менее, десятки департаментов, включая крупнейшие города, остаются под "особым надзором".

Габриэль Атталь, представитель правительства Франции:

"Вакцинация самых уязвимых позволит нам снизить нагрузку на больницы, а это, в свою очередь, даст нам шанс как можно скорее отменить ограничения, которые уже несколько месяцев влияют на повседневную жизнь. К этому мы всё ближе, это произойдёт обозримом будущем; мы надеемся, что будем готовы к этому уже в середине апреля".

В России "коронавирусные" отделения многих больниц возвращаются в обычный режим работы. Число ежедневно выявляемых в стране случаев всё ещё превышает 10 тысяч, но по официальным данным постепенно снижается. Смертность за последние дни несколько выросла; в среду скончались 452 человека.