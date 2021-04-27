Мировой туризм: "Наша сила в единстве"

В Мексике открылся саммит Всемирного совета по путешествиям и туризму. Мероприятие проходит в гибридном формате.

В нем очно принимают участие несколько сотен человек, и еще больше - дистанционно.

Исполнительный директор форума Глория Гевара выступила на церемонии открытия, отметив заслуги всех тружеников отрасли за то, как они быстро мобилизовали требуемые ресурсы во время пандемии.

Сеньора Гевара также отметила, что этот сектор мировой экономики потерял - по самым скромным оценкам - не менее четырех с половиной триллионов долларов.

В кулуарах прозвучала и другая цифра - с точки зрения последствий пандемия оказала на индустрию туризма в 18 раз большее негативное воздействие, чем мировой финансовый кризис 13-летней давности.

Участники саммита выразили пожелание продолжить работу по достижению восстановления и в финансовом, и в социальном плане.

"Мы должны быть едины", - подчеркнули они.