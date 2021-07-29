Google оштрафовали за отказ в локализации российских пользователей

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на три миллиона рублей (34 000 евро) за отказ локализовать данные российских граждан. Компания признана виновной по административной статье о невыполнении оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению их записи и хранения с использованием баз данных на территории РФ (Часть 8 статьи 13.11 КоАП РФ). Требованиям уже отвечают, среди прочего, Apple, Microsoft, LG, Samsung, PayPal, Booking, всего около 600 иностранных компаний. Google же факт локализации суду не подтвердила, даже несмотря на угрозу штрафа cо стороны Роскомнадзора.

Соответствующие запросы ведомство ранее отправило Twitter, Facebook и WhatsApp.

Эта не самая крупная сумма, которую компания вынуждена платить по решению российских судов. Так в мае по составленным регулятором протоколам Google получила четыре штрафа на общую сумму 9,5 млн рублей за отказ фильтровать поисковую выдачу запрещённого контента. Среди других платформ, которым пришлось "раскошелиться" из-за неудаления запрещенной информации - Telegram, TikTok, Facebook и Twitter. Последняя столкнулась и с замедлением траффика. Всех их признали виновным в несвоевременном удалении призывов, в том числе среди несовершеннолетних, к участию в несанкционированных акциях протеста в поддержку Алексея Навального.

Закон о хранении персональных данных россиян на территории РФ вступил в силу в сентябре 2015 года. В ноябре 2016-го за невыполнение требований в России был заблокирован доступ к сайту LinkedIn. В 2019-м глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что его компания не намерена хранить конфиденциальные данные людей в странах со "слабой репутацией в области прав человека".

"Когда мы расширяли инфраструктуру по всему миру, то приняли решение не создавать дата-центры в странах, которые регулярно нарушают права человека, например, в том, что касается неприкосновенности частной жизни и свободы слова. Если бы мы построили там свои центры, то им было бы намного проще получить доступ к информации. Лучший способ защитить данные – не хранить их вовсе", - написал он.

За повторное невыполнение российских требований компаниям грозит штраф от 6 до 18 млн рублей.