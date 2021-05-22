"Амазония" Сальгаду под музыку Жарра

Один из величайших фотожурналистов мира представляет свою очередную необычную выставку: "Амазония" - это не просто 200 мастерских черно-белых фотографий, сделанных во время семилетнего пребывания Себастьяна Сальгаду в Амазонских лесах. Цель знаменитого бразильца - не столько эстетика, сколько политика. Это свидетельство, обличение властей Бразилии, осуждение и призыв.

"Правительство Болсонару лжет безостановочно. Создаётся впечатление, что власти решают какие-то проблемы, но это всё ложь, а на деле продолжается разрушительная работа. После громких заявлений Болсонару на больших встречах, организованных президентом Соединённых Штатов, этот месяц стал самым разрушительным для тропических лесов Амазонки, их уничтожение в этом месяце стало самым значительным , чем когда-либо, и это уничтожение шло с невероятной скоростью", - говорит Сальгаду, имея в виду обещание Жаира Болсонару Джо Байдену остановить незаконную вырубку лесов в Амазонии.

Одна из особенностей выставки - эксклюзивное сотрудничество со знаменитым музыкантом-новатором Жан-Мишелем Жарром, сочинившим специально для этого события оригинальный саундтрек.

"Было много подводных камней в связи с этой работой, - рассказывает Жарр. - Хотелось не повторять идеи, уже существующие в мировой музыке, не впадать во что-то слишком этническое, и в то же время отразить своеобразие, присущее атмосфере Амазонских лесов и всех тропических лесов в целом. Это своеобразное заключается в том, что все звуки леса полностью независимы друг от друга - то есть певчая птица полностью игнорирует людей, проходящих между деревьями - а ещё есть дождь, камни и так далее. И всё это тем не менее для человеческого уха формирует единую гармонию, которая не имеет ничего общего с оркестровкой. Это гармония лесных звуков".

В ходе своей работы в бассейне Амазонки Себастьян Сальгаду побывал в примерно 20 общинах индейцев и знает об их проблемах не понаслышке. Выставка "Амазония" будет открыта в здании Парижской филармонии до 30 октября 2021.