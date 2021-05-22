Бывшие беженцы - в финале "Евровиденья"

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) объявило, что трое бывших беженцев участвуют в конкурсе песни "Евровидение" в этом году. Двое из них отобраны в субботний финал.

We're so excited that 3 performers with refugee backgrounds are taking part in this year's @Eurovision. 👏



Good luck Manizha, Tusse and Ahmad! pic.twitter.com/E7v1i1vtQx — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) May 21, 2021

Манижа - музыкант, певица и посол доброй воли УВКБ ООН - представляет Россию. Девушка бежала из Таджикистана в 1994 году во время конфликта и теперь выступает в защиту прав беженцев повсюду.

Своим примером Манижа надеется вдохновить и других; она убеждена, что каждый может внести вклад в жизнь общества благодаря своим талантам, умениям и силе духа.

"Знаете, очень важно говорить об этих вещах, - говорит артистка, - потому что вокруг нас так много беженцев, и им нужна наша поддержка. Думаю, мне как беженке повезло. Я так много помогаю своей стране, и я так люблю её. Поэтому я думаю, что нам нужно дать беженцам больше возможностей получить образование, и ещё очень важно признание, да. Вот что конкурс Евровиденье сделал для меня и для одного танцора".

Музыкант и певец Туссе (Тусен Чиза) родился в Демократической Республике Конго, но на Евровиденье в этом году он представляет Швецию. Эта страна предоставила ему убежище, после того, как он провёл три года в лагере беженцев в Уганде.

We're huge fans of #Eurovision!



We're even bigger fans of these three participants with refugee backgrounds!



🇷🇺 Manizha 🎶

🇸🇪 Tousin “Tusse” Chiza 🎤

🇳🇱 Ahmad Joudeh 🩰 https://t.co/696EzG22Is — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) May 22, 2021

Туссе открыто делится своим опытом преодоления трудностей, связанных с освоением и адаптацией к новым ситуациям. Он воодушевляет молодых людей , которые сталкиваются сегодня с аналогичными трудностями, вселяет в них веру в свои возможности:

"Моя песня - о надежде, силе и стойкости, о том, что нужно просто верить в себя, и что голос каждого имеет значение, и что все голоса должны быть услышаны. Они заслуживают того, чтобы быть услышанными!"

Третьим беженцем, которому помогало УВКБ ООН , был Ахмад Джудех, артист балета из Нидерландов, Он выступал в перерыве второго полуфинала 20 мая.