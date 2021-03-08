Роль женщин в борьбе с пандемией, карьера и материнство

Праздник 8 марта стал поводом отметить роль, которую сыграли в ходе пандемии женщины. Она велика не только в здравоохранении, уходе за больными и социальной помощи, но и в научных исследованиях. Ими прославилась Каталин Карико, ныне вице-президент фармацевтической компании BioNTech. Этого венгерско-американского биохимика считают родоначальницей техники РНК-посредника, которая позволила создать одну из самых распространённых вакцин.

«Я приехала в университет Пенсильвании в 1989 году, чтобы развивать РНК-посредника для терапии - я на этим тогда работала, - вспоминает доктор Карико. Это было десятилетие генной терапии, поэтому все хотели использовать ДНК, и моя тема ещё не стала ведущей. Но уже тогда было ясно, что РНК-посредник - это важная вещь».

За первой схваткой с коронавирусом тоже стоит женское имя. Это Мария Розария Капобианки, глава лаборатории вирусологии больницы имени Ладзаро Спалланцани в Риме. Она возглавляла группу из 50 исследователей и медработников, которая впервые выявила Covid-19 у жителя Европы.

«Эпизод изолирования вируса у первого пациента, которого мы наблюдали в Италии, был точкой прибытия к нам вируса, - сказала профессор Капобианки. - Тот случай даже не был самым сложным.»

Обе эти женщины признались, что главной помехой в их научной карьере было материнство.

«Единственный раз мне стало трудно быть женщиной, когда я впервые решила забеременить, - продолжает итальянка. - Это было для меня очень трудное время. Приходилось сочетать преподавание с исследовательской деятельностью и с обязанностями, связанными с ролью матери. Но я с этим справилась".

Их опыт типичен для многих женщин, у которых появление детей замедляло карьерный рост и влило на заработную плату. За равноправие среди родителей выступает либеральный евродепутат Сусана Солис:

«Многие женщины добиваются успеха в своей профессиональной жизни, но когда они рожают, это обычно происходит в период расцвета в их карьере. Они перестают подниматься по служебной лестнице потому, что натыкаются на стеклянный потолок,- говорит испанка. - И это то, на что мы в Европарламенте должны обратить особое внимание. Я считаю, что мы должны идти к принятию закона о равном отпуске по уходу за ребёнком для женщин и мужчин, мы должны больше помогать семьям, переводить их на более гибкий график или удаленную работу".

Женщины составляют в Евросоюзе 40% ученых и инженеров. По мнению испанского депутата, им нужно создать такие же карьерные возможности, какие есть у мужчин, и убрать с их пути лишние препятствия.