Каталония: интрига на парламентских выборах

Каталония: интрига на парламентских выборахКомментарии
В Каталонии проходят парламентские выборы. Около 5,5 млн жителей, имеющих право голоса, изберут 135 депутатов парламента автономного сообщества.
Согласно последним опросам общественного мнения, шансы на победу сторонников и противников независимости региона практически равны. А значит, ни одна политическая сила не сможет получить абсолютного большинства кресел в палате автономии. И регион должно возглавить коалиционное правительство.
Наблюдатели сходятся во мнении, что идея о независимости Каталонии на данный момент не реализуема.
Даже некоторые самые преданные сторонники отделения региона признают, что разочаровались в своих лидерах и призывают к новым протестам.
В последние годы профсоюзы также стали свидетелями радикализации некоторых своих избирателей. Впервые ультраправая партия Vox получит места в каталонском парламенте.
Сепаратистские партии уже заявили, что не намерены заключать соглашения о формировании кабмина с соцпартией.
Необходимость проведения выборов возникла после того, как в сентябре прошлого года испанский суд постановил лишить главу правительства Каталонии Кима Торру права занимать государственные должности в течение 18 месяцев.