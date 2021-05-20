Ближний Восток: стороны объявили о прекращении огня

Израиль и палестинское движение ХАМАС заявили о взаимном и одновременном прекращении огня. Оно начинается в 2 часа ночи в пятницу

В израильском правительстве сообщили, что "согласились принять египетскую инициативу о двустороннем прекращении огня без каких-либо условий". В руководстве ХАМАС, которое контролирует Сектор Газа, подтвердили это. С подтверждением выступили и представители палестинского МИДа, который находится на Западном берегу Иордана.

Таким образом международные усилия по деэскалации обстановки, предпринятые в последние дни, дали конкретные результаты. Хотя еще вечером, уже после объявления о перемирии, стороны продолжали обмениваться ракетными ударами.

Жителям израильских населенных пунктов вдоль границы с Сектором предписано оставаться пока в укрытиях. Глава Минобороны Израиля сообщил в "Твиттере", что армия по-прежнему остаётся на позициях.