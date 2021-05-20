В мире насчитали рекордное число внутренне перемещенных лиц

В отличие от беженцев, эти люди не покидают пределы своей страны, но им все же приходится срываться с привычных мест. По данным Центра мониторинга внутреннего перемещения, в конце минувшего года число таких людей составило 55 миллионов. Из них 48 миллионов - покинули свои дома из-за военных конфликтов. Семь миллионов - из-за стихийных бедствий.

Александра Билак, директор Центра мониторинга внутреннего перемещения:

"В самом начале пандемии мы предполагали, что число перемещенных лиц неизбежно сократится в силу того факта, что из-за распространения коронавируса были введены ограничения на передвижение людей. Кроме того, мы допускали, что у нас будут и проблемы со сбором данных на местах, поскольку наши наблюдатели (из-за тех же ограничений) не всегда имели доступ к группам перемещенных лиц. Однако теперь эти прогнозы и гипотезы не подтвердились. На самом деле, мы видим очень высокие цифры. Конфликты продолжались и продолжаются, несмотря на призывы Генерального секретаря ООН к прекращению огня с тем, чтобы объединиться в борьбе против COVID".

Наибольшее число вынужденных переселенцев в минувшем году было зафиксировано в Китае, на Филиппинах и в Бангладеш, жители которых столкнулись с мощными наводнениями. . Эксперты опасаются, что стихийные бедствия, спровоцированные изменением климата, в ближайшие годы приведут к росту числа внутренне перемещенных лиц.