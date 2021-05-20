Байден призвал к "деэскалации" на Ближнем Востоке

Президент США призвал к "деэскалации" на Ближнем Востоке после десяти дней конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. В ночь на четверг израильские ВВС нанесли удары по местам проживания шести лидеров исламистского движения в Секторе Газа. Вторая вооружённая группировка Газы "Исламский джихад" выпустила ракеты по югу еврейского государства.

Несмотря на требование США прекратить военные действия в кратчайшие сроки, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израилю нужны ещё несколько дней для завершения операции против палестинских радикалов: "Я очень ценю поддержку американского президента, нашего друга Джо Байдена, в том, что касается самообороны государства Израиль. Но я полон решимости продолжать эту операцию, пока не будет достигнута её цель - восстановить мир и безопасность для наших граждан".

В четверг стало известно, что режим прекращения огня между ХАМАС и Израилем может вступить в силу в пятницу. Об этом сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на американские источники. По их сведениям, власти Египта достигли прогресса в переговорах с ХАМАС.

За 10 дней противостояния с палестинской стороны погибли 227 человек, в том числе 64 ребёнка. По данным Международной федерации журналистов, в среду в Газе был убит сотрудник радио ХАМАС. С израильской стороны 12 жертв.

"Все усилия наталкиваются на израильскую позицию и обычную для них практику. На местах продолжаются постоянные контакты сторон, чтобы достичь мира, но, как мы уже говорили, всё это наталкивается на упрямство сионистов и их решимость совершать преступления", - говорит Хазем Кассем, пресс-секретарь исламистского движения.

Совет безопасности ООН соберётся в четверг на очередное заседание по ближневосточному конфликту. Эксперты не исключают его расширения: ливанские боевики накануне выпустили шквал ракет по северу Израиля. Обошлось без жертв.