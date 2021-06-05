Рандеву: культурные события недели

В Лиссабоне открылась крупнейшая выставка художника Ай Вейвея, известного прежде всего конфликтом с китайскими властями. Последние годы он живёт и работает именно в Португалии. На выставке под названием "Восторг" — как скульптуры и инсталляции из самых разных материалов, так и фотографии и видеоработы. Некоторые из них, созданные в последние годы, вообще впервые показаны широкой публике.

В Парижском Лувре новая выставка состоит всего из шести экспонатов, но тоже привлекает большое внимание: это четыре античных статуи из Ливии и два барельефа из Сирии. Предметы древнего искусства были перехвачены французскими таможенниками: их похитили в объятых вооружёнными конфликтами странах и пытались продать на чёрном рынке.

В Лондоне — выставка, которую называют крупнейшей коллекцией работ Бэнкси. В подвале Ковент-Гардена — более 90 рисунков, от всемирно известных до тех, которые посетители, возможно, увидят впервые. По словам организаторов, выставка проводится безо всякого согласия анонимного уличного художника, так что все экспонаты взяты напрокат из частных коллекций.