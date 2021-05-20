EasyJet выполнит меньше рейсов, чем планировалось

Авиакомпания EasyJet сокращает планы на летний сезон. В третьем квартале лоукостер будет выполнять 15% рейсов от докоронавирусного уровня. Ранее предполагалось, что будет хотя бы 20%. Впрочем, в руководстве подчёркивают, что в зависимости от спроса могут и нарастить интенсивность полётов. Однако пока что ситуацию в Европе EasyJet считает не очень стабильной, учитывая, что по большей части ограничения на путешествия всё ещё сохраняются.

В четверг компания отчиталась о первом полугодии. Убытки превысили 700 миллионов фунтов стерлингов — это более 800 миллионов евро.

В целом схожее положение во всём секторе авиаперевозок. В то же время British Airways планируют выполнить четверть рейсов по сравнению с докоронавирусными показателями, а Air France-KLM — даже половину.

"Аэрофлот" в начале недели сообщил, что вновь стал первой авиакомпанией России по объёму пассажирских перевозок — даже не смотря на прекращение полётов в Турцию в апреле. Для компенсации российский флагман увеличивает число рейсов в Египет. Ещё в конце апреля начались переговоры о возобновлении прямых полётов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх: рейсов туда российские авиакомпании не совершали с 2015 года, после авиакатастрофы, которая унесла жизни 224 человек.