По Парижу на велосипеде

Число велосипедистов в Париже выросло на 67% по сравнению с позапрошлым годом, чему во многом способствовало нежелание людей пользоваться общественным транспортом в период пандемии. По данным недавних исследований, в этом году на велосипед готовы пересесть ещё больше парижан, чтобы ездить на работу.

– Я не так давно живу в Париже, – говорит один из них. – Полгода ездил на метро, немного надоело. На солнышке, на свежем воздухе – гораздо приятнее.

Такие велосипеды дают напрокат в стартапе, где парижским компаниям предлагают современные модели для их сотрудников. Дело идёт очень успешно, ведь многие до сих пор опасаются ездить в метро.

– Окончание первого карантина очень сильно повлияло, – делится Ален Атлани, сооснователь Tim Sport. – Люди хотели избежать общественного транспорта, и некоторые компании связались с нами, чтобы найти новые решения для своих сотрудников.

Компании берут велосипеды напрокат, оплачивая две трети расходов. Оставшаяся сумма вычитается из зарплаты сотрудников, многие из которых согласны, что электровелосипед – самый быстрый способ передвигаться по Парижу.

– Приезжаешь свежим и готовым к работе, в костюме и галстуке, не нужно принимать душ, – говорит Жером Блан, сооснователь Tim Sport.

Для компаний это выгодно – не требуется больше оплачивать автомобили, такси и проездные билеты метро. Кроме того, переход на велосипеды позволяет им снизить налоги. Одну из моделей демонстрирует Фредерик Буве, сотрудник Emargence:

– Она легко раскладывается, и можно быстро добраться к заказчику, или просто покататься по Парижу. В нынешней ситуации – это идеальный способ передвижения.

Тем временем парижские власти воспользовались карантином, оборудовав временные велосипедные дорожки, которые теперь станут постоянными. Из французской столицы передаёт корреспондент Euronews, Сириль Фурнерис:

– Сейчас Париж – не идеальное место для велосипедистов, но ситуация может измениться благодаря планам проложить 680 км велосипедных дорожек к 2030 году. Тогда же здесь намерены ввести запрет на автомобили с двигателем внутреннего сгорания.