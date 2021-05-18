Самый жаркий день

Москва установила абсолютный рекорд жары на 18 мая за всю историю наблюдений. В самом центре российской столицы в полдень вторника термометр показал +30,1°C: ровно на градус выше предыдущего рекорда, который держался с 1898 года. При этом "многолетняя норма" мая превышена в городе на 10-11 градусов. Абсолютный рекорд температуры на весь май был установлен 14 лет назад: +33,2°C.

В Москве и области ещё накануне был объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности, в некоторых регионах температура может достигать 35 градусов. Такая же ситуация на 10-12 градусов жарче нормы — сейчас во многих регионах страны, например на Ямале, в Волгограде и в Астрахани.

Но уже со среды синоптики обещают столичным жителям заметное похолодание, а затем и грозы с сильным ветром.