2020-й – самый теплый год для Европы

2020-й стал для Европы самым тёплым годом за всю историю наблюдений, увеличив прошлогодний рекорд на 0,4 °C. Отдельно выделяется осень прошлого года, также ставшая самой тёплой. При этом средняя температура на земном шаре достигла максимума, зафиксированного четырьмя годами раннее. Об этом сообщается в заявлении европейской Службы по изменению климата Коперник

Согласно опубликованным данным, продолжился также заметный рост содержания углекислого газа в атмосфере. Именно СО2 обеспечивает парниковый эффект, вызывающий глобальное потепление.

В ряде районов Арктики и северной Сибири был зафиксирован особенно сильный рост температуры – исторические максимумы были здесь порой превышены на 6 °C. Учёные предупреждают, что глобальное потепление на 1,5 °C заметно увеличит риск всё более серьёзных лесных пожаров, засух, наводнений и нехватки продовольствия.